Бразильский футболист Роналдо, двукратный чемпион мира по футболу, игравший за «Милан», «Реал» и другие европейские гранды, высказался об отношении своих соотечественников к Формуле-1, завив, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон очень близок им, однако их надежды возложены на резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича.

«Хэмилтон очень дорог сердцу бразильцев, и мы будем скучать по нему, но Фелипе Другович выступает очень хорошо — его время придёт. Мы очень скучаем по времени, когда бразильские пилоты соревновались в гонках и боролись за титул», — приводит слова Роналдо F1oversteer со ссылкой на социальные сети GPBrazilF1.

Напомним, бразилец Другович является чемпионом Формулы-2 сезона-2022. В 2023 году он провёл несколько свободных практик и тестовых заездов за рулём «Астон Мартин».