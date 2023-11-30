Хэмилтон: не думаю, что Ферстаппен хоть немного вспотел за этот год

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал предположение, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл», завоевавший чемпионский титул в сезоне-2023, совсем не напрягался, участвуя в гонках.

«Вы можете посмотреть на время кругов и некоторые данные Макса: чаще всего он просто отдыхал впереди пелотона. Не думаю, что он вообще вспотел за этот год. Когда мы преследовали его в Остине [на Гран-при США], он вовсе не напрягался. Считаю, что у него были возможности всё контролировать.

Когда вы находитесь в таком положении, когда вы показываете результат, то можете чуть сдать назад, но машина поедет дальше. Шины уходят дольше, вы находитесь в наилучшем положении, которое является просто потрясающим. В конце концов, Ферстаппен и «Ред Булл» проделали потрясающую работу и заслужили этого», — сказал Хэмилтон в интервью BBC.