Вольф: Ферстаппен — единственный, кто понял, как работать с шинами в прошедшем сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о прошедшем сезоне Формулы-1 и заявил, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — единственный пилот, которому по ходу сезона удалось разобраться с работой шин.

«Трудно понять, почему у хороших гонщиков в разных командах возникают колебания в выступлениях. Вы видели это на примере [Карлоса] Сайнса и [Шарля] Леклера, видели это с Джорджем [Расселлом] и Льюсом [Хэмилтоном], Оскаром [Пиастри] и Ландо [Норрисом]. Самый очевидный пример — это [Серхио] Перес и Ферстаппен. Перес был почти на секунду медленнее Макса. Итак, что происходило?

Мы видели, как ситуация колеблется в обоих направлениях. По сути, я считаю, что всё дело в сцеплении шин с асфальтом. Если ваш болид показывает стабильные результаты, и вы можете приступить к работе с началом уикенда, тогда вы преуспеете в том, чтобы добиться результата. В ином случае, никакого результата не будет. Вы буквально упадёте со скалы, так что у меня нет никаких объяснений. Думаю, единственный, кто разобрался в этом году с работой с резиной — это Макс», — приводит слова Вольфа RaceFans.