Эдди Джордан назвал действующего пилота Ф-1, который никогда не выступал бы за его команду

Ирландский гонщик и бизнесмен, бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан в разговоре с Дэвидом Култхардом заявил, что Логан Сарджент, выступавший за «Уильямс» в сезоне-2023, никогда не стал бы членом его команды.

«В первую очередь талант — это та вещь, которой необходимо обладать, и вы не купите её за деньги. Ездил бы он за мою команду, если бы у него не было денег? Абсолютно, нет. Ездил бы он за мою команду, если у него была бы куча денег? В этом я тоже не уверен, потому что если оглянуться назад, то можно вспомнить Ярно Трулли, Ральфа Шумахера, Эдди Ирвайна, [Рубенса] Барикелло и многих других.

Люди могут считать, что мы в первую очередь искали деньги, но грань была очень тонкой. Да, нам нужен был кто-то, кто поможет оплатить счета, но это не являлось абсолютной необходимостью», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success для официального сайта Формулы-1.