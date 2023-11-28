В «Уильямсе» объяснили, почему пока не подтвердили продление контракта с Сарджентом

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз ответил на вопрос по поводу контрактных перспектив в команде для американского пилота Логана Сарджента. В настоящий момент контракт Сарджента с «Уильямсом» на 2024 год не подтверждён.

«Когда будет принято решение по контракту? В ближайшее время. В течение нескольких недель. Чтобы убедиться, что мы примем правильное решение для команды и для будущего самого Логана, я оцениваю ситуацию на протяжении всего сезона, а не на протяжении одной гонки.

Я просто хочу ещё раз проверить данные за весь сезон и проанализировать его прогресс, ошибки, чтобы убедиться, что мы на правильном пути», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

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