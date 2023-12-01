Хельмут Марко рассказал, что отличает «Ред Булл» от других команд

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отдал должное японскому концерну «Хонда», с которым австрийская команда сотрудничает в области производства силовых установок.

«Я благодарен всем сотрудникам в Англии, а также «Хонде» за то, что они создали невероятно конкурентоспособный и надёжный силовой агрегат. Успех возможен только в ассоциации, когда все работают с полной отдачей и страстью. Это то, что отличает нашу команду», — приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, «Ред Булл» одержал победу в Кубке конструкторов по итогам сезона Формулы-1 2023 года. В активе австрийской команды 860 очков. Её ближайший преследователь, немецкий гоночный коллектив «Мерседес», набрал 409 баллов.

Ранее Хельмут признался, что ожидает дальнейшего прогресса от пилота команды Макса Ферстаппена.