В «Мерседесе» объяснили стратегию на ГП Абу-Даби, обеспечившую второе место в чемпионате

Глава стратегического отдела в «Мерседесе» Рози Уайт рассказала о выборе стратегии на Гран-при Абу-Даби, в котором решалась судьба второго места в Кубке конструкторов. Напомним, перед заключительным этапом сезона-2023 «Мерседес» опережал преследователей из «Феррари» на четыре очка.

«Если вспомнить предыдущий сезон, то на Гран-при Абу-Даби были стратегии с одной и с двумя остановками — этого же мы ожидали и в этом году. Если бы у нас было время узнать то, о чём знаем сейчас, то, думаю, большинство нацелилось бы на гонку с одной остановкой, похожую на стратегию Юки Цуноды.

В то же время мы чувствовали, что это довольно рискованный шаг, и нам нужно сосредоточиться на том, чтобы опередить «Макларен» и финишировать достаточно близко к «Феррари», чтобы обеспечить второе место в чемпионате. Способ минимизировать риск заключался в том, чтобы последовать примеру большинства и остановиться на пит-стопе дважды», — заявила Уайт в видео для YouTube-канала команды «Мерседес».