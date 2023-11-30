Мартин Брандл: Джордж Расселл спас «Мерседес»

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Бывший пилот, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в минувшем сезоне Формулы-1.

«Джордж Расселл спас «Мерседес», заняв прекрасное третье место в Абу-Даби. Он был силён на протяжении всего сезона и завершил его стильно», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Расселл занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. Чемпионом стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес. А топ-3 замкнул напарник Расселла Льюис Хэмилтон.

«Мерседес» в Кубке конструкторов занял второе место, обойдя «Феррари» на три очка.

Ранее Брандл высказался о прошедшем сезоне Формулы-1, признавшись, что не согласен с теми, кто считает его скучным.