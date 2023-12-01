Ферстаппен заработал $ 70 млн за сезон, по версии Forbes, Хэмилтон — на $ 15 млн меньше

Авторитетное издание Forbes подсчитало доходы пилотов Формулы-1 в сезоне-2023, учитывая зарплату и бонусы. Оценка издания основана на финансовых и юридических документах, сообщениях прессы и беседах с инсайдерами в отрасли. Согласно подсчётам, наибольшую сумму заработал пилот «Ред Булл» чемпион мира Макс Ферстаппен, в тройке также оказались Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Топ-10 высокооплачиваемых пилотов по версии Forbes в сезоне-2023 (зарплата + бонусы):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 70 млн ($ 45 млн + $ 25 млн);

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 55 млн ($ 55 млн + $ 0);

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 34 млн ($ 24 млн + $ 10 млн);

4. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 26 млн ($ 10 млн + $ 16 млн);

5. Шарль Леклер («Феррари») — $ 19 млн ($ 14 млн + $ 5 млн);

6. Ландо Норрис («Макларен») — $ 15 млн ($ 5 млн + $ 10 млн);

7. Карлос Сайнс («Феррари») — $ 14 млн ($ 8 млн + $ 6 млн);

8. Джордж Расселл («Мерседес») — $ 9 млн ($ 4 млн + $ 5 млн);

9–10. Пьер Гасли («Альпин») — $ 8 млн ($ 5 млн + $ 3 млн);

9–10. Оскар Пиастри («Макларен») — $ 8 млн ($ 3 млн + $ 5 млн).