В контракте Риккардо есть пункт о возможном переходе в «Ред Булл» после первых Гран-при

Авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о тонкостях контракта «Ред Булл» с пилотами Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо, согласно которым австралиец сможет заменить мексиканца в случае, если его выступления в главной команде будут неудовлетворительными.

«Учитывая, что состав «Альфа Таури» в 2024 году будет состоять из Даниэля Риккардо и Юки Цуноды, информированные источники предполагают, что в контракте Риккардо есть пункт, согласно которому он перейдёт в «Ред Булл» после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не улучшит свои выступления. Я слышал, что если это произойдёт, то зарплата Даниэля увеличится в три раза, а на его место придёт Лиам Лоусон», — написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что Риккардо присоединился к «Альфа Таури» по ходу сезона-2023 и помог команде подняться в Кубке конструкторов с десятого на восьмое место.