«Уильямс» объявил о продлении контракта с Логаном Сарджентом

«Уильямс» продлил контракт с американским пилотом Логаном Сарджентом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение команды с 22-летним американцем рассчитано на сезон 2024 года.

«Я очень рад продолжить работу в команде «Уильямс» в сезоне 2024 года. На данный момент весь мой путь с командой был невероятным, и я благодарен за возможность продолжать развиваться как гонщик в такой талантливой и преданной своему делу группе. У нас большие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех команды в наступающем году», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

В минувшем сезоне Формулы-1 Сарджент занял предпоследнее место в общем зачёте пилотов, опередив только Ника де Вриса, который досрочно покинул «Альфа Таури» по ходу сезона. Своё единственное очко Сарджент заработал на домашнем Гран-при США, который проходил в Остине.