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Джордж Расселл объяснил, почему идея реверсивных стартовых решёток не сработает

Джордж Расселл объяснил, почему идея реверсивных стартовых решёток не сработает
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об идее ввести реверсивные стартовые решётки в спринтерских гонках со следующего сезона Формулы-1.

«Я не хочу говорить от лица всех гоншиков, но лично я не считаю, что введение реверсивной решётки сработает.

Я говорю так исключительно потому, что выступал в Формуле-3 и Формуле-2. Если вас всего 10 машин, то труднее всего обогнать прямого конкурента. Если применить реверсивную решётку, то быстрейшая машина окажется на 10-й позиции и будет пытаться обогнать вторую по скорости машину, идущую на девятом месте, которая, в свою очередь, стремится опередить третий по скорости болид на восьмом месте. Таким образом, каждая машина борется с прямым конкурентом.

Пожалуй, это будет просто поезд DRS. Например, «Уильямс» лидирует, за ним едет «Хаас», который не может совершить обгон, затем болид «Альпин», который преследует «Макларен» или кто-то ещё. Поэтому я думаю, что эта концепция не сработает.

До сих пор лучшими спринтерскими гонками были либо те, в которых шины сильно изнашивались, как мы видели в Катаре, либо когда пилоты выбирали разные стратегии. То же самое в Бразилии. Шины могли продержаться только 25 кругов, и получилась хорошая гонка.

Но в большинстве спринтерских гонок ты ставишь комплект шин «медиум» и просто едешь до финиша, и хорошей гонки не получается», — приводит слова Расселла RaceFans.

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