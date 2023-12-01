Хорнер: в 2020-м у «Мерседеса» был их самый доминирующий сезон, но в 2021-м мы обошли их

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от конкуренции в новом сезоне Формулы-1.

«Мы видели, как в 2020 году у «Мерседеса» был их самый доминирующий сезон за всю историю, и всё же мы смогли победить их в 2021 году.

Нас ожидают небольшие изменения, но я думаю, что ничто не стоит на месте. Мы видели, как конкуренты сближаются на разных трассах, и я уверен, что все выравняются.

Стабильный регламент всегда ведёт к сближению, поэтому я не думаю, что мы когда-нибудь сможем повторить тот сезон, который у нас был. Но, надеюсь, мы сможем извлечь что-то полезное из этой машины и применить это при создании новой машины, которая сможет защитить эти титулы.

В разное время нашими главными соперниками были разные команды, то у «Макларена» был всплеск результатов, то у «Феррари», а в какой-то момент добавился и «Мерседес».

Но дело в том, что Макс был великолепен в этом году. Нам почти не нужен был стратег в Абу-Даби, потому что он, кажется, разработал стратегию для обеих машин», — приводит слова Хорнера Racingnews365.