Источник: Тото Вольф обвиняется в разглашении конфиденциальной информации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обвиняется в разглашении конфиденциальной информации, сообщает GPblog со ссылкой на Business F1 Magazine.

По информации источника, Вольф обвиняется в передаче конфиденциальной информации руководству Формулы-1 и Liberty Media. Сам Вольф тоже получает информацию от руководства, которой не должен располагать.

Как руководитель команды Вольф присутствует на всех командных встречах. В результате он обладает большим количеством конфиденциальной информации, которая, по мнению команд, не всегда должна доходить до руководства Формулы-1. Австриец женат на Сьюзи Вольф, которая с недавнего времени является управляющим директором женского чемпионата Академии Формулы-1, который управляется той же структурой, что и Формула-1. Команды Формулы-1 подозревают Вольфа в обмене конфиденциальной информацией с супругой. Сообщается, что некоторые неназванные руководители команд уже выразили своё беспокойство.

«Мы проводим внутреннюю встречу, а потом вся эта информация оказывается на столе босса Liberty Media Грега Маффеи, потому что Тото рассказал об этом своей жене, которая, в свою очередь, рассказала Стефано Доменикали, который рассказал Грегу Маффеи. Стефано узнаёт о том, что мы обсуждали, через 30 секунд», — приводит источник слова неназванного руководителя команды Формулы-1.