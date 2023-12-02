Лоуренс Баретто прокомментировал решение «Уильямса» продлить контракт с Сарджентом

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто оценил прогресс американского пилота «Уильямса» Логана Сарджента в дебютном для себя сезоне и сравнил его результаты с выступлениями его напарника Александера Албона.

«Надо отдать должное Сардженту – он справился с возрастающим давлением. Хотя у него были ощутимые аварии с существенным ущербом, например, в Японии, по данным был виден прогресс, и по итогу он заработал очко на домашней трассе. Это первый балл для американского гонщика Формулы-1 за 30 лет.

Кажется, с этого момента его уверенность росла, 22-летний пилот добился блестящего седьмого места в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Пусть тогда завоевать очки не получилось, внутренние данные показывали, что он приближался к Албону по гоночному темпу. Это нужно было команде, и Сарджент доказал, что способен выдерживать огромное давление, сопутствующее выступлениям в Формуле-1.

Свою роль сыграла и недостаточная конкуренция за его место. Считается, что британская команда вела переговоры с чемпионом Формулы-2 2022 года Фелипе Друговичем, который в этом сезоне был резервным пилотом «Астон Мартин», однако там решили, что бразилец им не подходит. Мик Шумахер, который выполнял обязанности тестового пилота «Мерседеса» в завершившемся сезоне, никогда не рассматривался серьёзно, по информации источников. Согласно сообщениям, чемпион Формулы-2 этого года Тео Пуршер также не являлся претендентом», — написал Баретто для официального сайта Формулы-1.