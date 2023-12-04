ФИА рассказала, когда намерена закрыть лазейки с грязным воздухом в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) не намерена менять регламент, чтобы закрыть лазейки с грязным воздухом в Формуле-1. Сейчас команды нашли способ, как направлять потоки воздуха в сторону от машины, что позволяет им увеличивать прижимную силу, но в то же время эта мера оставляет машину позади без части воздуха, который помогал бы ей создавать прижимную силу. Ранее говорилось, что регламент может быть изменён в 2025 году.

«В этом году ситуация стала намного хуже. Мы знали, что ситуация немного ухудшится. Было несколько конкретных областей, где оставались некоторые лазейки, которые нам не удалось закрыть достаточно быстро. Думаю, мы кое-что узнали и теперь понимаем, что делать в следующий раз. И хотя последствия стали хуже по сравнению с 2022 годом, ситуация всё равно значительно лучше, чем в 2021 году. Когда лазейки будут устранены? Я бы сказал, вероятно, в 2026 году. У нас нет планов проводить изменения к 2025-му, если не произойдёт ничего непредсказуемого», — приводит слова главы комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николаса Томбасиса Motorsport.