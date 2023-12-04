Хорнер: «Ред Булл» добился с «Хондой» большего, чем «Макларен» в лучшие дни

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об успехе команды в прошедшем сезоне, сравнив его с доминированием «Макларена» во второй половине 80-х.

«После нашей первой [совместной] гонки в 2019 году, когда мы завоевали подиум, а затем одержали три победы… Теперь в нашем активе уже больше побед для «Хонды», чем у «Макларена» в его лучшие дни. Макс – самый успешный гонщик «Хонды» за всю историю. Они сыграли большую роль в том, чего нам удалось достичь, особенно в этом году.

«Макларен» отказался от работы с «Хондой», «Заубер» отказался, поэтому решение свести «Хонду» с «Торо Россо» было стратегически верным. Это дало «Ред Булл» возможность оценить нашего действующего партнёра. В июне 2018 года наступил момент принятия решения, и мы сделали это», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.