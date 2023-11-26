«Ред Булл» побил рекорд «Макларена», державшийся 35 лет

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Команда «Ред Булл», выигравшая Кубок конструкторов в сезоне-2023, установила историческое достижение.

Австрийский коллектив выиграл 21 из 22 этапов, 95,45% гонок, превзойдя результат британского «Макларена» в сезоне-1988, выигравшего 93,75% гонок.

Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем 19 этапов и рекордсменом серии по этому показателю. Дважды финишировал первым мексиканец Серхио Перес.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.