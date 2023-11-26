«Ред Булл» побил рекорд «Макларена», державшийся 35 лет
Команда «Ред Булл», выигравшая Кубок конструкторов в сезоне-2023, установила историческое достижение.
Австрийский коллектив выиграл 21 из 22 этапов, 95,45% гонок, превзойдя результат британского «Макларена» в сезоне-1988, выигравшего 93,75% гонок.
Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем 19 этапов и рекордсменом серии по этому показателю. Дважды финишировал первым мексиканец Серхио Перес.
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 860 очков.
2. «Мерседес» — 409.
3. «Феррари» — 406.
4. «Макларен» — 302.
5. «Астон Мартин» — 280.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 25.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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