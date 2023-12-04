Албон заявил, что выступал в «Ред Булл» лучше Переса и Гасли

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что его выступление в паре с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл» оценивалось общественностью неправильно, поскольку судилось исключительно по его позиции.

«Раньше Макс квалифицировался третьим или четвёртым, иногда пятым. Финишировал же он третьим или четвёртым. Я же отставал от него на три-четыре десятых, и это ставило меня на 11-е или 12-е место. И это была катастрофа.

Я чувствую себя странно, когда говорю это, но год спустя «Ред Булл» становились первыми или вторыми в каждой гонке. Льюис и Макс боролись за титул, а Чеко был третьим, четвёртым или пятым. И разница между Максом и Чеко была больше, чем моя разница с Максом. Если подумать, то я был лучше, чем два последних напарника Макса», — сказал Албон в подкасте High Performance.