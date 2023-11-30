Албон рассказал об уникальном стиле вождения Ферстаппена

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением по поводу стиля вождения трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Во-первых, многие люди говорят, что машина построена вокруг него, что он похож на Михаэля Шумахера во времена выступления в «Феррари», что создал эту команду вокруг себя.

Но, честно говоря, машина такая, какая она есть. Он (Ферстаппен) очень быстр. В итоге получается, что у него совершенно уникальный стиль вождения, и с ним не так-то просто совладать.

Я бы сказал, что мой стиль вождения более плавный. Но мне нравятся машины с хорошей передней частью — такие резкие, довольно прямые. Макс тоже такой. Но его уровень резкости и прямоты — это совершенно другой уровень, который поражает воображение.

Это похоже на то, как если в компьютерной игре вы увеличите чувствительность до максимума и будете двигать мышкой. Тогда она просто станет летать по экрану повсюду. Примерно такие ощущения», – приводит слова Албона Racingnews365.