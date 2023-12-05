Резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон показал свой новый суперкар. Это не «Хонда»

Резервный пилот команды «Ред Булл» в Формуле-1 Лиам Лоусон рассказал об автомобиле A90 Toyota Supra, который по его заказу подготовила британская компания Autoid.

Права на видео принадлежат Autoid. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Autoid TV.

Обвес автомобиля переработан из компонентов различных брендов. Так, в передней части есть элементы от Adro, боковые юбки и обтекатели у машины от Souvenir, а заднее антикрыло — это Street Hunter V2. Лоусон отметил, что сам подбирал облик дисков, однако в будущем планирует заменить их, чтобы они были в тон бирюзовой окраске кузова.

A90 Toyota Supra Лиама Лоусона Фото: Autoid

У автомобиля немного тюнингованный двигатель BMW B58, а также кастомная выхлопная система. Мощность машины, по словам Лоусона, около 450 лошадиных сил. Гонщик также отметил, что намерен продолжить работу над автомобилем, так что свой окончательный облик он примет позднее.

A90 Toyota Supra Лиама Лоусона Фото: Autoid

Напомним, Лиам Лоусон — воспитанник команды «Ред Булл», которая в последние годы доминирует в Формуле-1, используя двигатели Honda. Сам Лоусон, заменяя травмированного Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», выступал в Ф-1 с моторами Honda, а кроме того, представлял эту марку в японском первенстве Супер Формула, где занял по итогам дебютного сезона второе место.