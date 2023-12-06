Сьюзи Вольф отвергла обвинения, предъявленные ФИА

Сьюзи Вольф, исполнительный директор женской Формулы и жена руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, отвергла обвинения в передачи конфиденциальной информации, предъявленные ей и её мужу, и заявила, что глубоко разочарована сложившейся ситуацией.

«Я глубоко обижена, но, к сожалению, не удивлена публичными нападками, произошедшими в этот вечер. Бессердечно, что моя честность ставится под сомнения таким образом, особенно когда корень таких высказываний заключается в запугивающем и женоненавистническом поведении и сосредоточенности на моём семейном положении, а не на моих способностях.

За свою карьеру в автоспорте я сталкивалась со множеством препятствий и преодолевала их, и я не позволю этим необоснованным обвинениям затмить мою преданность и страсть к Академии Формулы-1.

Как женщина, которая занимается этим видом спорта, я столкнулась с изрядным количеством проблем, но моя приверженность тому, чтобы разрушать барьеры и прокладывать путь к успеху будущих поколений, остаётся непоколебимой. В самой решительной форме я отвергаю эти обвинения», — написала Вольф в публикации в своих социальных сетях.