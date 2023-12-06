FOM — о расследовании в адрес Вольфа: у нас полная уверенность, что эти обвинения неверные

Компания Fomula One Management, принадлежащая Liberty Media и занимающаяся проведением Формулы-1 совместно с ФИА, прокомментировала объявление Международной автомобильной федерации о начале расследования против руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. В СМИ Вольфа обвинили в незаконном обвинении информацией со своей супругой Сьюзи Вольф, которая с недавнего времени является управляющим директором женского чемпионата Академии Формулы-1, который управляется той же структурой, что и Формула-1.

«Мы заметили публичное заявление, сделанное ФИА вечером во вторник. Заранее им с нами не поделились. У нас есть полная уверенность, что эти обвинения неверные. У нас чёткие процессы и процедуры, которые позволяют гарантировать разделение информации и обязанностей в случае любого потенциального конфликта интересов.

Мы уверены, что ни один из членов нашей команды не совершал несанкционированного раскрытия информации руководителю команды и предостерегаем кого-либо от выдвижения неосторожных и серьёзных обвинений без оснований", — гласит заявление FOM.