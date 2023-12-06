Президент ФИА прокомментировал выбор трасс для проведения спринтов Ф-1 в сезоне-2024

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Моммед бен Сулайем высказался о распределении спринтерских гонок в календаре Формулы-1 на сезон-2024.

«Я рад подтвердить шесть спринтерских гонок в следующем сезоне — с нетерпением жду возвращения четырёх трасс, которые в этом году обеспечили нам захватывающие гонки, а также присоединения к ним двух новых. Дебют трассы в Шанхае в спринтерских гонках будет вызовом для команд и гонщиков, потому что Формула-1 возвращается в Китай впервые с 2019 года, а спринт в Майами добавит новых красок и без того захватывающему уикенду. Мы должны постоянно развиваться и адаптироваться, чтобы гарантировать, что мы делаем всё лучшее для нашего спорта, и поэтому мы работаем вместе с FOM и командами, чтобы определить будущее направление формата спринтерских гонок», — приводит слова бен Сулайема сайт Формулы-1.