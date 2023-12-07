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Источник: новый руководитель «Ауди» поддерживает проект в Ф-1 и не собирается менять планы

Источник: новый руководитель «Ауди» поддерживает проект в Ф-1 и не собирается менять планы
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В последнее время встал вопрос об участии «Ауди» в Формуле-1 вместе с командой «Заубер». Сообщения о возможном отказе «Ауди» от участия в «Королевских гонках» связывали с кадровыми перестановками в команде, однако теперь появилась и обратная информация, подтверждающая изначальные намерения компании.

Как сообщает Motorsport-Total со ссылкой на manager magazin, новый генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер дал первые сигналы того, что проект будет продолжать своё развитие. Стало известно, что во время внутренней конференции с участием топ-менеджмента один из сотрудников задал вопрос директору по развитию «Ауди» Оливеру Хоффману об участии в Формуле-1, на что получил положительный ответ и утверждение, что мнение генерального директора такое же.

Ожидается, что «Ауди», как ранее было запланировано, начнёт своё участие в Формуле-1 с сезона-2026.

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