Гиперкар Rodin выехал на гоночную трассу. Первым за руль сел основатель компании

Компания Rodin Cars начала трековые испытания прототипа своего первого гиперкара — FZERO. Как отмечают создатели, это не только важный момент в истории автомобиля, но также целая веха в истории Rodin Cars.

Концепт, представленный в прошлом году, тестировался на собственной трассе Rodin Cars в Новой Зеландии, причём первым за руль сел основатель компании Дэвид Дикер, который также создал дизайн FZERO.

Права на видео принадлежат Rodin Cars. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Rodin Cars.

«У нас впереди ещё долгий путь, но, проехав первые круги на FZERO, я испытал переполняющую гордость за всех в Rodin Cars, за то, что нам удалось воплотить эту программу в жизнь. Тесты прошли очень хорошо, мы выполнили намеченную программу. Проект FZERO переходит на новую стадию — это очень волнительно. Эта машина ни на что не похожа», — говорит Дикер.

Rodin FZERO оснащён четырёхлитровым твин-турбо двигателем V10 мощностью 1013 лошадиных сил, благодаря чему максимальная скорость машины составляет 360 км/ч.

Отметим, что это уже второй проект Rodin Cars — ранее компания представила FZED с открытыми колёсами. Он, отмечают создатели, позволит водителю испытать опыт, сравнимый с ощущениями от управления машиной Формулы-1.