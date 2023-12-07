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Эмерсон Фиттипальди определил единственного пилота, способного соответствовать Ферстаппену

Эмерсон Фиттипальди определил единственного пилота, способного соответствовать Ферстаппену
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о действующем чемпионе Формулы-1, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и сравнил его с двумя другими чемпионами мира, которые на сегодняшний день участвуют в «Королевских гонках», Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Он находится на пике своей карьеры в очень хорошей команде с очень хорошим болидом. Он выступает так же, как несколько лет в доминирующем «Мерседесе» выступал Льюис Хэмилтон. Он выжимает максимум из болида. В нём, в команде и в болиде сочетается всё лучшее, что приносит результат.

Он, конечно, очень быстр, однако если посадить Фернандо Алонсо в «Ред Булл», то он будет таким же быстрым», — заявил Фиттипальди в интервью Mundo Deportivo.

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