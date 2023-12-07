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Брандл рассказал, в чём Ферстаппен становится похож на Михаэля Шумахера и Хэмилтона

Брандл рассказал, в чём Ферстаппен становится похож на Михаэля Шумахера и Хэмилтона
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«У Макса есть талант и как у Сенны понимание того, как работает сцепление. Теперь у него есть уверенность и опыт, чтобы демонстрировать это в квалификации и гонке при различных условиях. Думаю, он становится похожим на Михаэля [Шумахера] и Льюиса – в том плане, что при обгонах он очень хорошо оценивает движение всех пилотов, просчитает это в процентах. Он сочетает в себе всё это, но делает ли это его лучше всех остальных? Не обязательно, но в любом случае он отличный пилот», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Ранее Ферстаппен назвал свой самый экстремальный заезд в нынешнем году.

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