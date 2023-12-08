Сайнс: 24 этапа — это предел с точки зрения здоровья

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об интенсивности сезона Формулы-1 и заявил, что, несмотря на привилегированное положение пилотов, проводить больше 24 гонок в чемпионате невозможно.

«Считаю, что гонщики находятся в привилегированном положении. Мы можем путешествовать бизнес-классом, первым классом или на частных самолётах. Мы приезжаем на этапы во вторник или в среду, а не в понедельник. Уезжаем в воскресенье вечером, а не в понедельник утром. Мне не нравится быть в привилегированной позиции, в которой, по моему мнению, находятся пилоты. Да, это правда, что мы находимся под самым большим давлением. Кроме того, у нас много обязательств перед СМИ. Однако я чувствую, что внутри команды и сотен людей, которые работают на этапах с «Феррари», я нахожусь в лучшем положении, и поэтому не люблю жаловаться.

Верю, что, если двигаться вперёд, 24 гонки — это предел при том графике, который у нас сейчас. Думаю, что многие команды сейчас используют ротацию механиков, инженеров. Знаю об этом из общения с другими командами в паддоке. Очевидно, что ротировать пилотов невозможно. Но посмотрим, как будет развиваться спорт. Мне любопытно узнать, какие идеи у Формулы-1 на будущее, потому что я твёрдо уверен в том, что в будущем необходимо будет внести изменения в формат уикендов и в то, как проходят медийные мероприятия», — приводит слова Сайнса Racingnews365.