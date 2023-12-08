Сколько Гран-при должно быть в сезоне Формулы-1?

В календаре Формулы-1 сезона-2024 ожидается 24 этапа, на которых состоится 24 Гран-при и шесть спринтерских гонок. Многие гонщики и руководители команд высказывались о слишком интенсивном расписании в «Королевских гонках».

«Чемпионат» предлагает определить, какое количество гонок является оптимальным, и пройти опрос: «Сколько Гран-при должно быть в сезоне Формулы-1?»

Отметим, что в календарь сезона-2023 состоял из 23 этапов, однако Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за наводнения. Сезон Формулы-1 2001 года включал себя 17 Гран-при, в 2012 году количество этапов увеличилось до 20.

Первым этапом предстоящего сезона Формулы-1 станет Гран-при Бахрейна, гонка которого назначена на 2 марта 2024 года. Отметим, что решающий заезд этапа пройдёт в субботу во избежание пересечений с Рамаданом.