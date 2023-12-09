Бывший механик Алонсо резко раскритиковал Пермейна за его работу в «Альпин»

Крис Хесси, бывший механик Фернандо Алонсо, высказался о фигуре бывшего спортивного директора «Альпин» Алана Пермейна, об увольнении которого стало известно по ходу сезона-2023. Отметим, что в течение года в «Альпин» возникали внутрикомандные конфликты, которые приходилось урегулировать генеральному директору «Рено» Луке де Мео.

«Он был не очень приятным человеком — мы считали его одним из старичков из «Бенеттона», которых мы называли «БОБами» (Benetton Old Boys. – Прим. «Чемпионата»). До «Рено» команда называлась «Бенетонном» и была сплочённым коллективом парней старой закалки. Я работал в «Бенеттоне» ещё до того, как команда стала «Рено», но не был с ними на заре команды.

Так сложилось, что если вы один из старичков, то по дефолту не могли сделать ничего плохого. Во время уикендов я видел в болиде множество недочётов, и все они оставались как бы незамеченными. Тогда как если кто-то из новичков ошибался, то на него кричали, вот такая была атмосфера.

Думаю, что инициатором всего этого был Пермейн. Он был не из самых простых людей, с которыми можно работать. Если вы были одним из «БОБов», то с вами всё было бы в порядке. Если нет, то он мог бы просто отморозиться — с ним не получалось сблизиться.

Правда, что он был классным младшим инженером и проделал себе путь к вершине в «Рено». Думаю, в «Альпин» ничего не поменялось, вряд ли он менял свой образ жизни. Очевидно, что пришли новые люди, которые увидели, что он не собирается меняться. Думаю, именно поэтому его и убрали. Его поведение может быть разрушительным», — приводит слова Хесси Pit Debrief.