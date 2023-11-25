Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший технический директор «Альпин» объяснил, почему команда не прогрессирует

Бывший технический директор «Альпин» объяснил, почему команда не прогрессирует
Аудио-версия:
Комментарии

Британский инженер Пэт Фрай, занимавший пост технического директора «Альпин», высказался о перспективах команды в Формуле-1 и заступился за бывшего руководителя Отмара Зафнауэра.

«Вспоминая первые три года моего пребывания там, мы значительно улучшили Энстоун — год за годом мы создавали более хорошую машину. Если поставить три болида тех лет рядом друг с другом, можно будет заметить огромный прогресс. Надо отдать должное всем причастным: различные отделы стали гораздо лучше сотрудничать друг с другом.

Считаю, что все должны гордиться тем, чего мы достигли за эти три года. Думаю, я вернулся туда за этим — в место, где я начинал свою карьеру и потом пытался восстановить его. Мы выступали очень хорошо: сначала пятое место с большим отставанием, потом уверенное четвёртое. Однако я не чувствовал энтузиазма или стремления продвинуться дальше четвёртого места. В начале марта я решил, что хочу двигаться вперёд. Я не хочу просто сидеть и ничего не делать, так что для меня это было время сделать паузу и двигаться дальше.

Как компания они не были настроены, чтобы прилагать достаточно усилий. Вы можете сказать, что хотите быть первыми, но разница между тем, чтобы сказать и достичь этого, колоссальна, не правда ли? Всё, что было под нашем контролем, было выполнено великолепно.

Я не уверен, что у Отмара были хорошие шансы исправить положение, потому что в некоторой степени метафорически у нас были связаны руки. Как я уже сказал, думаю, что все должны гордиться тем, чего мы достигли за эти первые три года. Всегда паршиво уходить откуда-либо, но для меня это было самое время. Я привёл их так далеко, как только мог, но мне нужно было уйти отдыхать в своём саду», — приводит слова Фрая PlanetF1.

Материалы по теме
Зафнауэр — об уходе из «Альпин»: мне дали обещания, которые не были выполнены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android