Бывший технический директор «Альпин» объяснил, почему команда не прогрессирует

Британский инженер Пэт Фрай, занимавший пост технического директора «Альпин», высказался о перспективах команды в Формуле-1 и заступился за бывшего руководителя Отмара Зафнауэра.

«Вспоминая первые три года моего пребывания там, мы значительно улучшили Энстоун — год за годом мы создавали более хорошую машину. Если поставить три болида тех лет рядом друг с другом, можно будет заметить огромный прогресс. Надо отдать должное всем причастным: различные отделы стали гораздо лучше сотрудничать друг с другом.

Считаю, что все должны гордиться тем, чего мы достигли за эти три года. Думаю, я вернулся туда за этим — в место, где я начинал свою карьеру и потом пытался восстановить его. Мы выступали очень хорошо: сначала пятое место с большим отставанием, потом уверенное четвёртое. Однако я не чувствовал энтузиазма или стремления продвинуться дальше четвёртого места. В начале марта я решил, что хочу двигаться вперёд. Я не хочу просто сидеть и ничего не делать, так что для меня это было время сделать паузу и двигаться дальше.

Как компания они не были настроены, чтобы прилагать достаточно усилий. Вы можете сказать, что хотите быть первыми, но разница между тем, чтобы сказать и достичь этого, колоссальна, не правда ли? Всё, что было под нашем контролем, было выполнено великолепно.

Я не уверен, что у Отмара были хорошие шансы исправить положение, потому что в некоторой степени метафорически у нас были связаны руки. Как я уже сказал, думаю, что все должны гордиться тем, чего мы достигли за эти первые три года. Всегда паршиво уходить откуда-либо, но для меня это было самое время. Я привёл их так далеко, как только мог, но мне нужно было уйти отдыхать в своём саду», — приводит слова Фрая PlanetF1.