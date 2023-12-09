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«Будет 6 турниров WWE и 24 Гран-при Ф-1». Вольф высмеял идею реверсивной решётки в спринте

«Будет 6 турниров WWE и 24 Гран-при Ф-1». Вольф высмеял идею реверсивной решётки в спринте
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Босс «Мерседеса» Тото Вольф высмеял спринтерские гонки в Формуле-1, а также идею внедрения в них правила реверсивной стартовой решётки. Напомним, в сезоне-2024 запланировано 24 этапа, на которых пройдёт шесть спринтов.

«Думаю, что теперь порядок в заездах логичен: спринт-квалификация влияет на спринт, а квалификация влияет на Гран-при. Так работает намного лучше. Говорили о гонках с реверсивной стартовой решёткой. Я могу представить себе спринтерскую гонку с реверсивной решёткой, чтобы окончательно признать, что это дурацкая гонка. Просто шесть раз в году мы будем заниматься ерундой и делать что-то невероятно глупое, чего никто не может понять.

Будут разные победители и много кто будет на подиуме — это хорошо. В субботу мы шесть раз поучаствуем в WWE, а в воскресенье 24 раза в Формуле-1», — приводит слова Вольфа F1i.

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