Техдир «Мерседеса»: команды не возвращаются на свой пик так быстро после неудачи

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о темпе болида и о задачах, которые стоят перед командой. Он рассказал о борьбе с «Ред Булл» и о давлении, которое появилось спустя многие годы доминирования.

«Если обратиться к долгой истории Формулы-1, то статистика против нас. Команды не возвращаются так быстро на свой пик после неудачи, но мы поставили амбициозную задачу. У нас много сил, и мы добились прогресса в разработке болида на следующий сезон. Достаточно ли нам будет этого, покажет только время, но я знаю, что все мои коллеги будут надеяться на успех.

Когда команда находится на плато разработки в течение долгого периода времени, а затем по какой-то причине проваливается, — это дезориентирует. Наши наработки были разбиты о результаты, которые мы показываем, и уничтожены другой командой. Это заставляет что-то придумывать, но в основе всегда аэродинамика, двигатель, чертежи и специалисты, которые работают для создания качественного болида.

Вероятно, самым разрушительным стало то, что мы оказались в такой ситуации, когда уступили корону лидеров. Однако атмосфера на базе команды удивительна, несмотря на оказываемое давление», — сказал Элиссон в подкасте Perfomance People.