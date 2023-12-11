RDS GP представила календарь сезона-2024

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) опубликовал календарь сезона-2024.

27–28 апреля 2024 года новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии по традиции откроет трасса Moscow Raceway. 25–26 мая второй этап примет трасса «Нижегородское кольцо». Следом, 22–23 июня, чемпионат отправится в Санкт-Петербург на самую скоростную трассу в календаре серии – автодром «Игора Драйв».

Экватор сезона пройдёт 13–14 июля в Москве, но место проведения четвёртого этапа организаторы объявят позже. 10–11 августа пилоты RDS GP снова выступят в Москве, но на этот раз будут соревноваться в мастерстве управляемого заноса на «обратной» конфигурации Moscow Raceway.

7–8 сентября RDS GP отправится в сибирское турне на родину многих звёзд российского дрифта – на легендарное «Красное кольцо». Финал серии традиционно пройдет на «Сочи Автодроме» 5–6 октября, однако в 2024 году участников главного чемпионата страны по дрифту ждёт совершенно новая конфигурация после реконструкции трассы.

Грандиозным завершением 15-го сезона Российской Дрифт Серии станет Суперкубок «RDS GP против RDS Europe», который впервые пройдёт в статусе Кубка России 12–13 октября. Топ-16 пилотов турнирной таблицы серии Гран-При и топ-16 пилотов межрегионального чемпионата RDS Europe определят сильнейшего на «Сочи Автодроме». В этом соревновании ширина шины автомобилей будет ограничена 235 мм, чтобы уравнять возможности спортсменов.

Календарь сезона RDS GP 2024:

27–28 апреля, Moscow Raceway (Москва)

25–26 мая, NRing (Нижний Новгород)

22–23 июня, Igora Drive (Санкт-Петербург)

13–14 июля, место будет объявлено позднее (Москва)

10–11 августа, Moscow Raceway (Москва)

7–8 сентября, Red Ring (Красноярск)

5–6 октября, «Сочи Автодром» (ФТ «Сириус»)