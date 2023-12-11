Экс-глава команды Ф-1: не думаю, что «Андретти» попадёт в Формулу-1. Это прискорбно

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт выразил мнение, что команда «Андретти» не сможет присоединиться к Формуле-1.

«Ни одной команде больше не нужны деньги титульного спонсора, чтобы выжить. Каждая команда говорит, что она является прибыльной. Именно поэтому они не хотят иметь ничего общего с «Андретти». Думаю, их заявка будет отложена в соответствии с действующим Договором Согласия, поскольку для вступления 11-й команды требуется единогласие всех команд. Не все согласятся добавить ещё одну команду, вот и всё.

Вспомните Гран-при Лас-Вегаса, там требовалось единогласие, чтобы отменить штраф Карлоса Сайнса, но его не было. Так что я не думаю, что «Андретти» попадёт в Формулу-1. Это прискорбно, потому что это позволило бы Формуле-1 принять двух новых пилотов, да и «Андретти» является организацией высокого уровня. Я действительно думаю, что они могли бы преуспеть, особенно в случае присоединения к ним General Motors», — написал Стоддарт в своей колонке на сайте Racingnews365.