Команды по-прежнему хотят прихода в Формулу-1 General Motors, но не «Андретти»

Руководители команд Формулы-1 высказались на тему потенциального прихода в гоночную серию американского коллектива «Андретти», который планирует использовать двигатели, производимые концерном General Motors.

«Я думаю, что в Формуле-1 всегда рады новым поставщикам двигателей. Но это не та же история, что и с 11-й командой. Это два отдельных вопроса. Я думаю, что нам следует в первую очередь думать о поставщиках двигателей — у нас может быть новый поставщик двигателей», — приводит слова руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра RaceFans.

«GM, без сомнения, один из самых крупных игроков, и я думаю, если они говорят, что хотят присоединиться к нашему спорту в 2028 году, они серьёзно относятся к этому.

Но нам нужно посмотреть, станет ли это хорошим шагом с коммерческой точки зрения. Для многих команд это большая разница, которая может иметь значение, и я не изменил своего мнения по этому поводу.

Мы не видели никаких данных. Мы не можем просто сказать, что это будет здорово, на основании чего? Какие цифры это подтверждают? Насколько мы увеличим популярность? Чего стоит это имя?» — добавил глава «Мерседеса» Тото Вольф.

«GM, я думаю, хорошая компания для привлечения в наш спорт. Мы никак не связаны с ними, но я просто думаю, что это такая компания, которая будет способствовать развитию нашего спорта. Но моё мнение по поводу дополнительной 11-й команды принципиально не изменилось. Это всё ещё связано с финансовым положением «Уильямса», и именно на этом я сосредоточен», — сказал руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.