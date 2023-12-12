Аркадий Цареградцев станет гостем фестиваля цифрового автоспорта

Сезон российского симрейсинга завершится в Москве 16 и 17 декабря. Лучшие симрейсеры России определят победителей сразу трёх гоночных серий, а гости фестиваля смогут попробовать себя за рулём виртуального болида, развлечься сразу в нескольких игровых зонах и пообщаться со звёздами большого спорта.

Одним из звёздных гостей фестиваля станет Аркадий Цареградцев — один из лучших дрифтеров в России, известный и успехами в гонках, и участием в ярких видеороликах. Он даст советы по управлению автомобилем в заносе на трассе для радиоуправляемых машин.

Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей фестиваля: гости фестиваля смогут погонять на виртуальных болидах с помощью высокотехнологичных симуляторов. В зоне игры NHL можно будет принять участие в турнире с призовым фондом и увидеть хоккеистов петербургского СКА. На площадке пройдут турниры по EA FC и Counter Strike, а также можно будет попробовать себя в игре Warpoint, для любителей ретро есть возможность вспомнить прошлое с помощью приставок Dendy и SEGA.

Подробная информация о фестивале доступна на сайте.