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Чемпион Формулы-2 Пуршер в следующем сезоне будет выступать в Супер Формуле

Чемпион Формулы-2 Пуршер в следующем сезоне будет выступать в Супер Формуле
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Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, в следующем году будет выступать в Супер Формуле за команду Team Impul на базе Toyota.

На прошлой неделе он впервые попробовал японскую серию одноместных автомобилей высшего уровня на официальных послесезонных тестах в Сузуке.

Отметим, что Пуршеру хватило всего одной победы в сезоне Формулы-2, которую он одержал на открывавшем чемпионат Гран-при Бахрейна. Правда, при этом на его счету было семь вторых мест.

Ранее Пуршер поделился эмоциями после победы в сезоне-2023 Формулы-2 и рассказал о своих карьерных планах в ходе подготовки к участию в главном чемпионате открытых колёс — Формуле-1.

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