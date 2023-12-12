Чемпион Формулы-2 Пуршер в следующем сезоне будет выступать в Супер Формуле

Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, в следующем году будет выступать в Супер Формуле за команду Team Impul на базе Toyota.

На прошлой неделе он впервые попробовал японскую серию одноместных автомобилей высшего уровня на официальных послесезонных тестах в Сузуке.

Отметим, что Пуршеру хватило всего одной победы в сезоне Формулы-2, которую он одержал на открывавшем чемпионат Гран-при Бахрейна. Правда, при этом на его счету было семь вторых мест.

Ранее Пуршер поделился эмоциями после победы в сезоне-2023 Формулы-2 и рассказал о своих карьерных планах в ходе подготовки к участию в главном чемпионате открытых колёс — Формуле-1.