Пуршер: хотел бы участвовать в той серии, где смог бы подготовиться к сезону-2025 в Ф-1

20-летний французский пилот Тео Пуршер поделился эмоциями после победы в сезоне-2023 Формулы-2 и рассказал о своих карьерных планах в ходе подготовки к участию в главном чемпионате открытых колёс — Формуле-1.

«Мы уже планируем будущее с людьми, окружающими меня. Я по-прежнему остаюсь резервным пилотом «Альфа Ромео». Это хорошо, но для меня этого недостаточно, о чём я им уже сказал. Я хочу водить машину, я молод и знаю, что у меня есть способности пойти дальше в этом виде спорта. Оставаться в стороне целый год, занимаясь лишь на симуляторе, и принимать участие только в нескольких тестах Формулы-1 — этого мало.

Мне нужно поддерживать свою физическую форму и развивать свои качества гонщика: управлять стрессом, выходными. Это очень техничный и сложный вид спорта, поэтому я хочу продолжать заниматься им как можно больше на высоком уровне.

Есть чемпионаты, в которых я мог бы это сделать, мы обсуждаем. Я надеюсь, что у меня будет возможность управлять машинами и сохранять ощущение того, что в сезоне я за что-то борюсь. WEC — очень хороший чемпионат, но для меня это не цель, потому что это не то, что приблизило бы меня к Формуле-1.

Я хотел бы сделать что-то, что подготовит меня к участию в Формуле-1 в 2025 году, потому что я считаю, что у меня есть способности и я заслуживаю шанса. Я попытаюсь сделать всё, чтобы получить эту возможность», — приводит слова Пуршера Sky Sports.