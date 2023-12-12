Зак Браун предложил изменения формата спринта

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о спринтерских гонках в Формуле-1 и предложил нововведения, которые помогут увеличить зрелищность этих событий.

«Не думаю, что эти гонки отбирают гламурность Гран-при, но мы должны разобраться, какой формат выбрать. Могу сказать, что спринты пока что не были столь интересными, как могли бы быть. Можно внедрить реверсивную решётку, обязательный пит-стоп или “супер-супер софт“, который сможет держаться лишь половину гонки. Думаю, что-то надо поменять, чтобы встряхнуть ситуацию.

Считаю, что обязательный пит-стоп — это хорошая идея. Резина “суперсофт“ тоже ставила бы вас в положение, когда приходилось бы решать, заезжать на остановку или нет. Это будет способом разнообразить спринты, потому что прямо сейчас в них нет никакой стратегии, поэтому такие изменения вызвали бы интерес», — заявил Браун в подкасте Track Limits.