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Зак Браун назвал 19-летнего пилота, который привлёк его внимание

Зак Браун назвал 19-летнего пилота, который привлёк его внимание
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун признался, что в минувшем сезоне оказался впечатлён выступлением 19-летнего бразильского пилота Габриэля Бортолето. В 2023 году он стал чемпионом Формулы-3.

«Привлёк ли кто-то моё внимание из Формулы-2 или Формулы-3? Да, Габриэль [Бортолето], чемпион Формулы-3, о котором мы не так давно объявили. Теперь он является частью нашей программы развития молодых пилотов. Он впервые выступит в Формуле-2, так что он не мог не привлечь наше внимание», — сказал Браун на канале Track Limits в YouTube.

Ранее генеральный директор «Макларена» поделился мнением относительно спринтерских гонок в Формуле-1 и предложил нововведения, которые помогут увеличить зрелищность этих событий.

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