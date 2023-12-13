В ФИА рассказали о вероятной скорости болидов Ф-1 2026 года и их внешнем виде

Директор ФИА по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис рассказал о том, что базовая компоновка болида Формулы-1 2026 года определена и будет отличаться от той, что имеется сейчас.

«Мы стремимся к значительному снижению весового лимита, и в 2026 году мы хотим снизить его на 40-50 килограммов. То, как мы хотим этого добиться, связано с концепцией «манёвренного болида» потому что мы считаем, что в последние годы автомобили стали слишком громоздкими и тяжелыми.

Снижение прижимной силы означает, что нагрузка на компоненты, такие как подвеска, уменьшится, а это позволит командам снизить вес болида. Мы предварительно нацелились на 16-дюймовые диски, с меньшим диаметром колес и меньшей шириной как спереди, так и сзади. Все это, по нашему мнению, способствует значительному снижению веса.

Определенно будет изменен угол наклона крыла на прямых, чтобы добиться низкого сопротивления. Но замедления лидирующей машины каким-либо способом точно не будет. Это просто не сработает.

Я думаю, что изменения в скорости будут в пределах пары секунд или около того. Но даже если он будет на пять секунд медленнее, мы не будем слишком сильно потеть.

Внешний вид? Тот, кто знает об этом, сможет увидеть различия, но они будут похожи на машины Формулы-1. В этом нет никаких сомнений.», — приводит слова Томбасиса Motorsport.