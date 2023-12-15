Мазепин: у нас были огромные шансы, чтобы выиграть обе гонки Азиатской серии Ле-Ман

Известный российский гонщик Никита Мазепин дал комментарий по поводу выступления в Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). Никита выступает за команду 99 Racing. В чемпионате россиянин выступает второй год подряд.

«Наша цель — занимать первые места. Первую гонку мы выиграли. Я считаю, что где-то нам чуть-чуть повезло, но, как говорится, в спорте важно не везение, а успех в конце. При этом я бы сказал, что вторую гонку мы могли выиграть с очень высокой вероятностью. Когда я сел за руль, мы занимали третье место. За шесть кругов я вышел на лидирующую позицию и около 20 кругов ехал первым. К сожалению, мы взяли риск, который не оправдался: большее количество времени провели за пределами боксов для незначительного выигрыша, но в итоге, когда вышел сейфти-кар, проиграли намного больше.

Я считаю, что мы заслуживали победы и у нас были огромные шансы, чтобы выиграть обе гонки. Это было бы, исходя из моего небольшого опыта выступления в Азиатском Ле-Мане, уникальным событием, потому что я такого в прошлый раз не видел: чтобы одна команда доминировала в обеих гонках. Но есть как есть. Первое и второе места — мне кажется, грех жаловаться», — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.