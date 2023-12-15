«Всё для этого делаю!» Интервью с Мазепиным о шансах вернуться в Ф-1 и успехах в Азии

Российский гонщик Никита Мазепин успешно начал второй сезон в Азиатской серии Ле-Ман. Экипаж команды 99 Racing, за которую Мазепин выступает вместе с Луи Делетразом и Ахмадом Аль-Харти, выиграл первую гонку сезона на трассе «Сепанг», а на следующий день занял второе место и укрепил лидерство в общем зачёте. «Чемпионат» обсудил с Никитой удачное начало серии (впереди ещё три гонки) и расспросил о планах на будущее.

«У нас были огромные шансы, чтобы выиграть обе гонки»

— Никита, какой из двух сезонов в ALMS было сложнее начать? Год назад были новая для вас серия и новая машина, зато сейчас большой перерыв в выступлениях на кольцевых трассах.

— Нынешний сезон сложнее в плане ожиданий: я мог потерять какую-то форму, потому что долго не был за рулём. Всё-таки выступления на багги, на пересечённой местности очень отличаются. Одним из моих главных переживаний было, что я начну забывать траектории и так далее.

В плане того, что я долго отсутствовал, сейчас было сложнее. С другой стороны, я уже был знаком с гонками Endurance, а ведь это совершенно другой вид автоспорта, так что было полезно, что я выступал в прошлом году, менялся с другими гонщиками. Поэтому трудно взвесить, что на самом деле давало более тяжёлый вызов. Наверное, в этот раз всё-таки было сложнее, потому что главное для спортсмена – тренироваться.

— Сколько нужно кругов, чтобы оставить все опасения позади и войти в колею? Два-три круга или больше?

— Ну, точно не два-три. За два-три круга только резина встаёт в правильное окно работы. Я бы сказал, что кругов 10-15 точно.

— Так или иначе, вы вкатились, и результаты радуют.

— Наша цель — занимать первые места. Первую гонку мы выиграли. Я считаю, что где-то нам чуть-чуть повезло, но, как говорится, в спорте важно не везение, а успех в конце. При этом я бы сказал, что вторую гонку мы могли выиграть с очень высокой вероятностью. Когда я сел за руль, мы занимали третье место. За шесть кругов я вышел на лидирующую позицию и около 20 кругов ехал первым. К сожалению, мы пошли на риск, который не оправдался: большее количество времени провели за пределами боксов для незначительного выигрыша, но в итоге, когда вышел сейфти-кар, проиграли намного больше.

Я считаю, что мы заслуживали победы и у нас были огромные шансы выиграть обе гонки. Это было бы, исходя из моего небольшого опыта выступления в Азиатском Ле-Мане, уникальным событием, потому что я такого в прошлый раз не видел: чтобы одна команда доминировала в обеих гонках. Но есть как есть. Первое и второе места — мне кажется, грех жаловаться.

Никита Мазепин после победы в первой гонке Фото: Пресс-служба Никиты Мазепина

— Какие были эмоции, когда оказались на «Сепанге» на верхней ступени подиума? Может, возникли воспоминания о победах в Формуле-2?

— На «Сепанге» была моя вторая гонка за всё время выступлений в «формулах». Поэтому, во-первых, я хорошо знаю трассу, а во-вторых, это для меня такое историческое место. Я туда первый раз поехал в 2017 году, много времени провёл на тестах, а потом выступал в Формуле-«БМВ». В целом я бы сказал, что самое приятное для спортсменов — занимать лидирующую позицию в той дисциплине, в которой ты выступаешь. Выиграть гонку в ALMS суперприятно.

— Не обидно, что «Сепанга» не было в календаре Ф-1 в тот сезон, когда вы там выступали?

— По-моему, когда я выступал, была 21 или 22 гонки. Это, по сути, половина недель от годового календаря, который у нас с вами есть. И, честно говоря, у нас было их настолько много, что чувство обиды за то, что какую-то гонку дополнительно не включили, у меня не присутствовало!

Гоночный прототип команды Никиты Мазепина Фото: Пресс-служба Никиты Мазепина

«В гонках на выносливость удивил психологический подход»

— В одной из гонок у вас была острая борьба на стартовой прямой, когда вы оставили сопернику пространство шириной в машину — никто потом не жаловался или это и есть настоящие гонки?

— Не очень хорошо помню этот момент. Всё-таки гонка здесь идёт не два часа, как в Формуле-1, а в два раза больше. В Формуле-1 гонка как маленькая жизнь — ты каждый момент запоминаешь. А когда умножаешь это на два, то уже помнишь не всё. Да, был какой-то такой момент в первый гоночный день. У нас есть судьи, и если кто-то из гонщиков ведёт себя неправомерно, то они за это наказывают. В моем случае я оборонял свою позицию, а больше не могу ничего сказать.

— Насколько в целом комфортно, когда на трассе почти 50 машин по сравнению со всего 20 в Формуле-1?

— Безусловно, комфортно. Но специфика пилотирования совершенно другая, потому что ты понимаешь, что разница между лучшим гонщиком пелотона и условно худшим – это пять-шесть «десяток». А с круга ты можешь потерять несколько секунд, правильно или неправильно обгоняя автомобили категории GT3. Поэтому приоритеты меняются. В Формуле-1, конечно, таких вызовов нет, но, мне кажется, я в прошлом году неплохо освоился и хорошо использую тайминг, чтобы просчитать свою позицию и место обгона. Думаю, в целом по гонке у меня один из лучших результатов в плане преодоления трафика.

— Что вообще удивило больше всего в гонках на выносливость по сравнению с формульными?

— Наверное, это психологический подход. Я больше 15 лет выступал в дисциплине, когда ты, если, условно, выехал на гравий, вылетел, то, в принципе, шансы на очки или на хорошую позицию заканчиваются. А вот в Ле-Мане можно заехать в боксы, потерять несколько минут на какую-то механическую трансформацию машины, опять выехать — и это окей, люди с этим выигрывают! Поэтому с точки зрения пилотирования формат очень отличается. Надо себя верно настроить. Как говорится, never give up!

Никита Мазепин с напарниками Фото: Пресс-служба Никиты Мазепина

— Ещё одно очевидное отличие гонок на выносливость — то, что нужно делить машину с другими членами экипажа. Не могли бы рассказать, как команда выбирала напарников, Луи Делетраза и Ахмада Аль-Харти?

— Думаю, вариантов было не так много, как хотелось бы, потому что всё-таки у любой команды, выступающей в ALMS, есть ограничения: должен быть «бронзовый» гонщик, «золотой» и «платиновый». У меня «платиновый» статус, а вариантов по остальным категориям оставалось не так много.

С «бронзовым» Ахмадом мы уже выступали в прошлом году — классный парень. Хороший человек, и это немаловажно. Гонка занимает четыре часа, а остальные 20 вам всё-таки нужно общаться, делить одно помещение, которое должно подходить под всех вас, смотреть телеметрию, вырабатывать стратегию на гонку. Я считаю, что для его уровня лицензии он очень сильный спортсмен. «Бронзовые» гонщики — это специфическая категория спортсменов, поэтому там можно много что найти со спортивной точки зрения. И я думаю, что Ахмад — это один из лучших вариантов, которые сегодня есть на рынке.

— Впереди ещё три этапа ALMS. Будете готовиться к ним как-то по-другому по сравнению с гонками в Малайзии?

— Особенности в подготовке будут вряд ли. Но я бы очень хотел в январе провести какие-нибудь тесты на любого вида машине или «формуле» на асфальте: это было бы полезно. Я общаюсь с командами, смотрю, с кем есть потенциальная возможность это сделать.

Помимо этого, нужно иметь правильный вес, это одно из самых ключевых в гонках на выносливость, потому что минимального веса здесь нет — гонщики маленького роста и мезоморфического телосложения имеют вес на 10-12 кг меньше, чем я. Конечно, на круге это даёт колоссальную разницу, а по ходу гонки — фантастическую!

«Стараюсь поддерживать себя в нужных весе и форме, чтобы вернуться в Формулу-1»

— Какие планы дальше, за пределами зимнего сезона?

— В зависимости от календаря я бы очень хотел в какой-то момент проехать «24 часа Ле-Мана». Это такая легендарная гонка, я сам много лет смотрю её по телевизору. Очень хотелось бы выступить в Дайтоне. Там есть категория LMP2 — было бы круто, потому что я верю, что хорошо адаптировался к машине. Но и о Формуле-1 не забываю. Так что желание выступить есть, но до сих пор есть трудности.

— Победа в ALMS как раз ведь обеспечивает место на «24 часах Ле-Мана», правильно?

—Место-то она даёт, но нельзя забывать о санкциях, которые, конечно, мешают в этом. К счастью, есть обеспечительные меры, с которыми я постоянно работаю. Но трудности всё ещё есть, например, визовые.

— То есть у вас всё ещё подвешенная ситуация с развитием спортивной карьеры?

— Да, всё так: шаг вперед, два шага назад, три шага вперед… Всё-таки после Формулы-1 чемпионат в Азии — это определённый даунгрейд. Я стараюсь поддерживать себя в нужных весе и форме, чтобы вернуться в Формулу-1, если такая возможность появится. Но я человек. У меня есть отведённое количество лет на этой земле, поэтому приходится задумываться и о других путях развития.

— Но речь не идёт о том, что вы собираетесь завершать карьеру?

— Точно не собираюсь. Наверное, сейчас бóльшую часть времени я трачу не на гонки непосредственно, но в любом случае в основном это деятельность, связанная со спортом. Есть и, скажем так, внеспортивные активности. Но это исключительно из-за того, что существуют блоки к полноценному возвращению в спорт. Верю, что, если у меня появится возможность вернуться на вершину автоспорта, проблем с физической формой быть не должно. Я всё для этого делаю, но так как существует огромная бюрократия в судебных процессах, в санкционных вопросах, то терять время впустую тоже не хочется.

Никита Мазепин Фото: Пресс-служба Никиты Мазепина

— Выступления в Азии — это возможность напомнить о себе, о том, что вы не пропали?

— Если это так есть, я рад. Вообще, в Азию, в эту серию, поехал по двум причинам. Первая — после Формулы-1 я понял, что всю жизнь выступал на асфальте. Это круто, это самая, на мой взгляд, интересная дисциплина в автоспорте, но это не единственное, что там можно делать. Хотелось попробовать что-то другое.

Я попробовал себя в ралли-рейдах: выиграл ралли «Шёлковый путь» и в этом году выиграл Кубок России в Туле, плюс занял второе место в Астрахани после Эдуарда Николаева — если не ошибаюсь, пятикратного победителя «Дакара». Я считаю, это крутые результаты для человека, который вообще не ориентируется в песках, в дюнах, на пересечённой местности.

И мы достойно провели первый этап в ALMS — первое, второе место. В чемпионате, как вы знаете, выступают и действующий чемпион мира в классе LMP2, и чемпион Европы в виде нашего Луи Делетраза. Есть и гонщики Формулы-1, и все остальные, поэтому состав крутой.

Мне было интересно после Формулы-1 попробовать что-то другое. И я, в принципе, многое уже попробовал, но очень хочется вернуться туда, откуда начинал.

— Второе место позади Николаева может стать мотивацией, чтобы ещё выступить в ралли-рейдах?

— Честно, я к этому отношусь как к формату, который помогает сохранить форму и посмотреть на гонки с другого ракурса. Получилось показать результат — получилось, не получилось — ну, не сложилось.Как минимум я получил огромное количество эмоций и опыта от заезда.

— Напоследок пара вопросов по Формуле-1. Ваша бывшая команда «Хаас» в этом году вновь рухнула на последнее место. Насколько вас это удивило после относительно неплохого 2022-го?

— Когда ты предпринимаешь какие-то действия, это сеет определённые сомнения или знаки вопроса в команде, коллективе, который должен работать сплочённо. А когда возникают сомнения, то он, наверное, не даёт тех преимуществ, которые команда ожидает. Вероятно, совокупность факторов и сказалась на результате.

— Многим болельщикам уже надоели постоянные победы Макса Ферстаппена. А вам?

— Макс — крутой гонщик и крутой парень по своим профессиональным и личностным качествам. Я его очень давно знаю, знаю его отца с самого детства. Пожалуй, за ним наблюдаю с наибольшим интересом из всего пелотона.

Для меня же лично просмотр гонок это не всегда только приятные ощущения, но и определённый стресс. Потому что я сижу, смотрю гонки и знаю, что в 3,5-4 часах лëта от Москвы есть трасса в Европе, где проходит соревнование, но я по каким-то субъективным причинам не могу туда попасть. Для человека, которому 24 года, это непростой психологический вызов.