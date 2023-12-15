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Мазепин признался, что ему психологически непросто смотреть гонки Формулы-1

Мазепин признался, что ему психологически непросто смотреть гонки Формулы-1
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин признался, что ему совершенно непросто наблюдать за гонками «королевы автоспорта».

«Вечные победы Ферстаппена? Макс крутой гонщик и крутой парень по своим профессиональным и личностным качествам. Пожалуй, за ним наблюдаю с наибольшим интересом среди всего пелотона.

Для меня же просмотр гонок — это не всегда только приятные ощущения, но и определённый стресс. Потому что я сижу, смотрю гонки и знаю, что в трёх с половиной — четырёх часах лета от Москвы есть трасса в Европе, где проходит соревнование, но я по каким-то субъективным причинам не могу туда попасть. Для человека, которому 24 года, это непростой психологический вызов», – сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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