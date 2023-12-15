RDS GP скорректировала календарь на 2024 год

В следующем году пройдёт розыгрыш очередного чемпионата Russian Drift Series (RDS), который будет включать в себя семь этапов. Чемпионат будет проходить с последней недели апреля по первую неделю октября, а городами, которые примут этапы чемпионата, станут Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Красноярск и Сочи.
Сроки проведения первого этапа, который пройдёт на автодроме Moscow Raceway, были сдвинуты на 28-29 апреля, о чём сообщила пресс-служба RDS. На этапе также состоится торжественная церемония открытия чемпионата.
Календарь RDS GP 2024 года:
28–29 апреля, Moscow Raceway (Москва)
25–26 мая, NRing (Нижний Новгород)
22–23 июня, Igora Drive (Санкт-Петербург)
13–14 июля, место будет объявлено позднее (Москва)
10–11 августа, Moscow Raceway (Москва)
7–8 сентября, Red Ring (Красноярск)
5–6 октября, Sochi Autodrom (ФТ «Сириус)