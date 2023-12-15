RDS GP скорректировала календарь на 2024 год

В следующем году пройдёт розыгрыш очередного чемпионата Russian Drift Series (RDS), который будет включать в себя семь этапов. Чемпионат будет проходить с последней недели апреля по первую неделю октября, а городами, которые примут этапы чемпионата, станут Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Красноярск и Сочи.

Сроки проведения первого этапа, который пройдёт на автодроме Moscow Raceway, были сдвинуты на 28-29 апреля, о чём сообщила пресс-служба RDS. На этапе также состоится торжественная церемония открытия чемпионата.

Календарь RDS GP 2024 года:

28–29 апреля, Moscow Raceway (Москва)

25–26 мая, NRing (Нижний Новгород)

22–23 июня, Igora Drive (Санкт-Петербург)

13–14 июля, место будет объявлено позднее (Москва)

10–11 августа, Moscow Raceway (Москва)

7–8 сентября, Red Ring (Красноярск)

5–6 октября, Sochi Autodrom (ФТ «Сириус)