На премии Autosport Awards назвали момент года в гонках. Он не связан с Формулой-1

Состоялась ежегодная премия спортивного издания Autosport. Награда в номинации «Момент года» досталась «Феррари» за её победу в марафонской гонке «24 часа Ле-Мана». Напомним, это достижение покорилось итальянской команде сразу после возвращения в топ-категорию впервые за 50 лет.

Фото: https://twitter.com/autosport

Отметим также и некоторые другие успехи: награду за новаторство и инновации получила «Тойота», машиной года признали RB 19, промоутером года признан Гран-при Сильверстоуна. Лучшим британским гонщиком был назван Ландо Норрис («Макларен»), а новичком года – Оскар Пиастри («Макларен»). Награда имени Джона Болстера за исключительный вклад в технологическое развитие автоспорта досталась руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру. Золотую медаль Autosport получил трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт. Международным гонщиком года признали Макса Ферстаппена («Ред Булл»).