Стало известно, как переименовали команду Ф-1 «Альфа Ромео»

В преддверии сезона-2024 одной из интриг была смена названия команды, выступавшей в сезоне-2023 под брендом «Альфа Ромео». В «Заубере» подтвердили, что бренд «Альфа Ромео» больше не будет использоваться в «Королевских гонках», а полным названием, которое фигурирует в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА), является Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — названия брендов, сотрудничающих с командой.

Kick — это платформа потокового вещания, которая ранее уже сотрудничала с «Заубером», а теперь имя компании будет представлено и в наименовании шасси — Kick Sauber C44. Сообщается, что текущее название останется неизменным и на сезон-2025.

Исходя из информации, которая ранее была от производителя автомобилей «Ауди», в 2026 году именно они начнут сотрудничество с «Заубером» и будут использовать свой бренд в Формуле-1.