Лоуренс Стролл развеял все слухи о скорой продаже «Астон Мартин»

Владелец «Астон Мартин» канадский бизнесмен Лоуренс Стролл высказался на тему слухов о скорой продаже команды.

«Не знаю, откуда взялись эти слухи. Вы не станете тратить сотни миллионов фунтов на строительство новой базы, лучшей в Формуле-1, не будете нанимать 400 новых сотрудников, если собираетесь продавать команду.

Я хочу оставаться мажоритарным акционером и команды, и компании по производству автомобилей. Я никуда не ухожу. Я планирую управлять этим бизнесом в течение многих лет. Я нахожусь только в начале пути в обоих случаях», – приводит слова Стролла New York Times.

В минувшем сезоне Формулы-1 команда «Астон Мартин» заняла пятое место в Кубке конструкторов, а пилот Фернандо Алонсо финишировал на четвёртой строчке в личном зачёте.